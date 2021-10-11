"İLİŞKİM YOK, OLURSA SÖYLERİM"

Ardından ünlü şarkıcı, Aslı Enver ile yeni bir aşka yelken açmış ve çiftin nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde yolları ayrılmıştı. Geçtiğimiz aylarda Murat Boz'un ismini saklı tuttuğu bir kadınla aşk yaşadığı konuşulmuştu. Çıkan iddiaların ardından Boz, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak dedikoduları yalanlamıştı. Şarkıcı, "Bir ilişkim yok. Olursa bunu muhakkak sizlerle paylaşırım." demişti.