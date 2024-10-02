Murat Boz ile Pedro Alonso aynı karede
Murat Boz, bir süredir İstanbul'da olan 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro ile bir araya geldi
Giriş: 02.10.2024 - 08:07 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:20
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Her fırsatta soluğu Türkiye'de alan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, birkaç haftadır bir proje için İstanbul'da.
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53 yaşındaki oyuncu, bu süreçte Türk arkadaşlarıyla birlikte zaman zaman İstanbul sokaklarında bazen de bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı.
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Pedro Alonso O'choro, bu sefer şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi.