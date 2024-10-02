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        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Murat Boz ile Pedro Alonso O'choro aynı karede - Magazin haberleri

        Murat Boz ile Pedro Alonso aynı karede

        Murat Boz, bir süredir İstanbul'da olan 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 08:07 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:20
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        Her fırsatta soluğu Türkiye'de alan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, birkaç haftadır bir proje için İstanbul'da.

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        53 yaşındaki oyuncu, bu süreçte Türk arkadaşlarıyla birlikte zaman zaman İstanbul sokaklarında bazen de bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı.

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        Pedro Alonso O'choro, bu sefer şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi.

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        Murat Boz, 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pedro Alonso O'choro ile çektirdiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

        #murat boz
        #Pedro Alonso Ochoro
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