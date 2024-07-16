Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu'ndan kas şov

Yaz ayları gelmeden kadınlar; diyetle zayıflamaya, erkekler ise sporla kas yapmaya başlar. Plajlarda kadınlar ince fiziklerini, erkekler ise dolgun kaslarını sergiler. Murat Boz ile Rıza Kocaoğlu plajda kas yarışına girerek görenleri bu kez meslekleriyle değil, kaslarıyla kendilerine hayran bıraktı.

Murat Boz ile Rıza Kocaoğlu, çıktıkları tatilden sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.