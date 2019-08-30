35 yıl hapis için 3 milyon dolar!

Murat Cemcir ile Ahmet Kural, 'Baba Parası'nın çekimlerine başladı.

'Baba Parası'nı filmin senaryosunu da yazan Selçuk Aydemir yönetiyor.

'Baba Parası', Murat Cemcir'in yapımcılıktaki 4'üncü (Çekimi tamamlanan 'Mahalleden Arkadaşlar' da gösterime yeni sinema sezonunda girecek) Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı 6'ıncı, kariyerinin ise 11'inci sinema filmi olma özelliğine sahip. Film, aynı zamanda Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın oyuncu olarak Selçuk Aydemir ile 6'ncı sinema çalışması.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine gösterime 1 Ocak 2020'de girecek olan 'Baba Parası'nda Ahmet Kural ile Murat Cemcir'e başrollerde Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Devrim Yakut ve Ayhan Taş eşlik ediyor.