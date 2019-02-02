Murat Ceyla Survivor kadrosunda bu kez sunucu olarak yer alıyor. Ödül oyunlarını daha önceki senelerde Alp Kırşan sunuyordu, ancak bu sene eski Survivor yarışmacısı Murat Ceylan ödül oyunlarının sunuculuğunu üstlenecek. Bugün Survivor'ın ilk yarışmasından önce Acun Ilıcalı da, Murat Ceylan'ın yeni görevini açıkladı. Eski Survivor yarışmacısı yeni sunucusu Murat Ceylan'ın hayatından detaylar haberimizde.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Küçük yaşlardan beri müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, 8 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuarı Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde eğitimine devam etmektedir. Müzikten başka bir çok spor dalıyla da yakından ilgilenen Murat 7 yıldır profesyonel olarak fitness ile uğraşmaktadır. Ayrıca İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Murat Ceylan, Survivor 2018'deki başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çekmişti.