Survivor Türkiye yarışmacıları kimler? sorusu bu akşam başlayacak Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışması için merak ediliyor. Survivor'da bu sene farklı bir formatla iki ülkenin mücadelesine yer verilecek. Survivor Türkiye takımı yarışmacıları haberimizde.

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE TAKIMI YARIŞMACILARI

Atakan Işıktutan, Bora Edin, Büşra Yalçın, Ecem Onaran, Hakan Kanık, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Melisa Emirbayer, Okay Köksal, Seda Ocak, Sude Burcu, Yusuf Karakaya.