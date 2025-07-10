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        Haberler Magazin Murat Dalkılıç: Hayatımda duyduğum en yaratıcı dua - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç: Hayatımda duyduğum en yaratıcı dua

        Yeni albümünü yayınlayan Murat Dalkılıç, hakkında yazılan bir yorumu paylaşarak; "Hayatımda duyduğum en yaratıcı dua" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 08:31 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:31
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        "Hayatımda duyduğum en yaratıcı dua"
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        Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda 'O' adlı albümünü dinleyicileriyle buluşturmuştu.

        Murat Dalkılıç, bir takipçisinin kendisiyle ilgili yaptığı esprili yorumu sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçi yorumunda şu ifadeleri kullandı: Murat Dalkılıç, "Allah'ım, boyumdan aldığın her 1 cm için 1 efsane şarkım olsun tarzı bir anlaşma mı yaptın? Bir tane kötü şarkın olsun." Dalkılıç, bu yoruma; "Hayatımda duyduğum en yaratıcı dua" şeklinde yorumda bulundu.

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        #Murat Dalkılıç
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