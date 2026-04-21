        Haberler Spor Diğer Güreş Murat Fırat, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı

        Murat Fırat, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı

        Milli güreşçi Murat Fırat, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 67 kilo yarı finalinde Ukraynalı Oleksandr Hrushyn'ı 4-0 yenerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 19:37 Güncelleme:
        Murat Fırat adını finale yazdırdı!

        2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 67 kilo yarı finalinde Ukraynalı Oleksandr Hrushyn'ı 4-0 yenen milli güreşçi Murat Fırat, final biletini aldı.

        2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi grekoromen 67 kiloda temsil eden Murat Fırat, elemelerde Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1 yenerek son 8 sporcu arasına kaldı.

        Çeyrek finalde Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 ile geçen 2022'nin altın madalyalı ismi Murat, adını yarı finale yazdırdı. Fırat yarı finalde Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile karşılaştı. Devreyi 3-0 önde kapatan Murat, karşılaşmayı 4-0 kazanarak finale yükseldi.

        2022 Avrupa şampiyonu Murat Fırat, yarın akşam seansında finalde altın madalya için Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        17 bıçak darbesiyle yaralanan Havva, tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istedi

        Mersin'in Tarsus  ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.Ç. (33) tarafından çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak ağır yaralanan Havva Ç. (27), tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istedi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!