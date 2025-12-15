Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin konusu ve oyuncuları
Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi, sinema perdesinin ardından 15 Aralık Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşına çıkıyor. Film, Murat Göğebakan'ın hayatını ve kariyerini konu alıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin konusu ve oyuncuları...
Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle tekrardan buluşmaya hazırlanıyor. Ardında birçok hayran bırakan Murat Göğebakan, 2014 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Murat Göğebakan'ın hayatını konu alan film, 2023 yılında gösterime girdi. Peki, "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Murat Göğebakan kimdir?" İşte detaylar...
MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikâyesini konu ediniyor. Zorlu koşullarda süren hayatında yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan, bir yanda sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yanda kendisine yapılan ihanetle yüzleşmesi ağır bir darbe almasına neden olur.
MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Burak Sevinç
Tuvana Türkay
Hande Soral
Feride Çetin
Necmi Yapıcı
Güney Kılınç
Faruk Pakiş
Kadir Bertan
MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?
Murat Göğebakan, Türk müzik sahnesinde derin izler bırakan, hikayesi ve şarkılarıyla kalplerde özel bir yer edinen bir sanatçıdır. 9 Ekim 1968'de Adana'nın sıcak topraklarında doğan Göğebakan, Malatyalı bir baba ve Gaziantep kökenli bir annenin çocuğu olarak büyüdü. Çocukluğu, ailesinin Almanya'da çalışıyor olması sebebiyle Adana ile Almanya arasında geçti. İlköğretimden liseye kadar eğitimini Adana'da tamamlayan Göğebakan, 1986 yılında müziğe olan tutkusunu daha ileriye taşımak için Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi.
Konservatuvardan mezun olduktan sonra bir süre akademik alanda çalışmalar yapan Göğebakan, aynı zamanda dergah eğitimi alarak manevi yönünü de geliştirdi. Müziğe olan ilgisini çeşitli barlarda sahne alarak ve gitar dersleri vererek sürdüren sanatçı, 1995 yılında müzik kariyerinde yeni bir sayfa açmak için İstanbul'a taşındı.
İstanbul'da müzik piyasasına adım atan Göğebakan, 1996 yılında "Ben Sana Aşık Oldum" isimli albümüyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Bu albümle büyük beğeni toplayan sanatçı, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde birçok kategoride aday gösterildi ve "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülünü kazandı.
Hilmi Topaloğlu ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrasında Prestij Müzik'ten ayrılan Göğebakan, Sindoma Müzik ile çalışmaya başladı. "Sen Rahatına Bak", "Tek Suçum Seni Sevmekmiş" ve "Merhaba" isimli albümleriyle müzikal kariyerini zenginleştirdi. 2002 yılında "Ay yüzlüm" albümüyle MÜ-YAP'tan en çok satan albüm ödülünü alan sanatçı, şarkılarına çektiği kliplerle de dikkat çekti.
Murat Göğebakan'ın özel hayatı, ilk evliliğinden olan oğlu Bülent ve 2000 yılında evlendiği Sema Bekmez ile olan ilişkisiyle doludur. 2010 yılında Sema Bekmez ile evliliğinin sona ermesiyle Göğebakan, müzik hayatına daha da odaklandı. Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez 2022 yılında geçirdiği şeker koması sonucu hayata gözlerini yumdu.
Diskografi:
Ben Sana Aşık Oldum - 1997
Sen Rahatına Bak - 1998
Tek Suçum Seni Sevmekmiş - 1999
Merhaba - 2000
Sindomax - 2000
Ay yüzlüm - 2002
Yaralı - 2004
Aynı Mahallenin Çocukları - 2004
Sana Olan Aşkım Şahit - 2005
Geçmişten Geleceğe Yunus Emre - 2005
Sevgiliye - 2007
Bahar - 2007
Aşıklar Yolu - 2010
Aşkın Gözyaşları - 2012
MURAT GÖĞEBAKAN NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?
Murat Göğebakan, uzun süre mücadele ettiği lösemi hastalığına karşı verdiği savaşı 31 Temmuz 2014'te kaybetti. Sanatçı, rahatsızlığının ağırlaşması üzerine 24 Temmuz 2014'te hastaneye yatırılmıştı. Göğebakan'ın vefatı, müzik dünyası ve sevenleri için büyük bir kayıp oldu.
Göğebakan için İstanbul Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreni, sanatçının sevdikleri, hayranları ve dostlarını bir araya getirdi. Törenin ardından, Murat Göğebakan'ın naaşı, memleketi Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı'na defnedildi. Göğebakan'ın kabri, mezarlıkta yer alan musalla taşının doğusunda, şehitlik bölümünde, ruhu ve sanatıyla ebediyen yaşamaya devam edecek bir yerde bulunmaktadır.