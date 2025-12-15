MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?

Murat Göğebakan, Türk müzik sahnesinde derin izler bırakan, hikayesi ve şarkılarıyla kalplerde özel bir yer edinen bir sanatçıdır. 9 Ekim 1968'de Adana'nın sıcak topraklarında doğan Göğebakan, Malatyalı bir baba ve Gaziantep kökenli bir annenin çocuğu olarak büyüdü. Çocukluğu, ailesinin Almanya'da çalışıyor olması sebebiyle Adana ile Almanya arasında geçti. İlköğretimden liseye kadar eğitimini Adana'da tamamlayan Göğebakan, 1986 yılında müziğe olan tutkusunu daha ileriye taşımak için Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi.

Konservatuvardan mezun olduktan sonra bir süre akademik alanda çalışmalar yapan Göğebakan, aynı zamanda dergah eğitimi alarak manevi yönünü de geliştirdi. Müziğe olan ilgisini çeşitli barlarda sahne alarak ve gitar dersleri vererek sürdüren sanatçı, 1995 yılında müzik kariyerinde yeni bir sayfa açmak için İstanbul'a taşındı.

İstanbul'da müzik piyasasına adım atan Göğebakan, 1996 yılında "Ben Sana Aşık Oldum" isimli albümüyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Bu albümle büyük beğeni toplayan sanatçı, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde birçok kategoride aday gösterildi ve "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülünü kazandı.