İBB önünde basın açıklaması yapmıştı

Murat Kazanasmaz 2005 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Radyosu Koordinatörü olarak görev yapıyordu.

Kazanasmaz, bir grup İBB çalışanıyla ile birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'yenileme' seçimlerinden 2 hafta önce belediye binası önünde basın açıklaması yaparak 'Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti.

Kazanasmaz şu ifadeleri kullanmıştı:

"131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile israf kavramına sıkıştırma insafsızlığı gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz."

İŞİNE SON VERİLDİ

Belediye önündeki eylemde bildiriyi okuyan Kazanasmaz'ın işine son verildi. Kazanasmaz'ın "Olması gereken süreç işledi. İşten çıkarılmayı bekliyordum. Şaşırmadım" dediği öğrenildi.

"BEN SADECE BANA VERİLEN METNİ OKUDUM"

Belediye çalışanlarının seçim sürecinde taraf olması kamuoyunda tepki yaratmıştı. Kazanasmaz eleştiriler üzerine, "Ben sadece o gün bana verilen metni okudum. Biz zaten Medşa AŞ olarak belediyenin organizasyonlarında çağrılıp görev alırız. O gün de öyle oldu. Çağırdılar ve metni okumamı istediler" diye konuşmuştu.