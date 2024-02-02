Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener ile biraraya gelen AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Dirençli bir İstanbul vadediyoruz. Hem olası afetlere karşı, lojistik, arama kurtarma alanları, toplanma alanlarının altyapısı, arama kurtarma ekip sayısının artırılmasından tutun, itfaiye istasyonlarına hatta helikopter pistlerine kadar çalışmalarımızı yaptık. Biinci ve farkındalığı artırırken, kalıcı çözümleri de ortaya koymak zorundayız" dedi. Prof. Dr. Haluk Özener ise, "İstanbul yönetimine talip olan bir belediye başkan adayının bizi ziyareti, deprem konusuna önem vermesi bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile bir araya geldi.

Kurum, enstitü bünyesinde gerçekleştirilen çalışma ve araştırmalar hakkında bilgi aldı, Özener ile olası afet riskleri ve olası afetlere hazırlık konusunu görüştü. Kurum, ziyareti sonrasında Özener ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Kurum, açıklamasında deprem ve tsunami riskine karşı alınacak tedbirler, kentsel dönüşüm ve afetlere yönelik kalıcı hazırlık konularına değindi. "ÜLKEMİZ BİR DEPREM ÜLKESİ" İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Ülkemiz bir deprem ülkesi geçen yıl 58 bin deprem meydana gelmiş. Tabi; Kahramanmaraş depremlerinin sebebiyle bu olağanın üstünde bir deprem sayısı ama normal şartlarda da yaklaşık 18-20 bin deprem her yıl ülkemizde oluyor. Marmara'ya baktığımızda her yıl 800 ila 100 arasında depremi yaşıyoruz, bazılarını hissediyor bazılarını hissetmiyoruz. Bu manada bir deprem şehri olduğumuz kadar, oluşan depremlerle tsunami tehlikesi de yaşama riskimiz var. Kandilli Rasathanemizde kıymetli hocalarımızda gerek deniz seviyesindeki değişikliği tsunami tehlikesinin gerekse depremlerin anlık ve dijital manada tespitlerini yapıyorlar" diye konuştu. REKLAM