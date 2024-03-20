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        Haberler Gündem Politika Murat Kurum mal varlığını açıkladı

        Murat Kurum mal varlığını açıkladı

        Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:53
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        Murat Kurum mal varlığını açıkladı
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        31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adayları da mal varlıklarını açıklamaya devam ediyor.

        Daha önce HaberTürk canlı yayınında mal varlığını sözlü olarak açıklayan Murat Kurum, bugün de yazılı olarak mal bildiriminde bulundu.

        Kurum'un paylaştığı mal bildirimine göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde kendi adına bir ev, Altındağ ilçesinde eşi Şengül Kurum adına bir ev, İstanbul Kağıthane'de yine eşi adına bir ev yer aldı.

        Kurum'un ayrıca kendi üzerine kayıtlı Peugeout 408 marka otomobil ile hesabında 200 bin TL, 55 bin dolar, 40 bin euro yer aldı.

        Murat Kurum'un açıkladığı mal beyanı şöyle:

        KONUTLAR

        Ankara Çankaya'da Haziran 2018'de 1 milyon 250 bin TL'ye edinilen bir konut

        Ankara Altındağ'da Ağustos 2020'de 180 bin TL'ye edinilen bir konut

        İstanbul Kağıthane'de Temmuz 2023'te 22 milyon TL'ye edinilen bir konut

        OTOMOBİL

        Bir milyon 200 bin TL'ye alınan 2023 model Peugeot 408

        BANKA HESAPLARI

        200 bin lira, 55 bin dolar ve 40 bin euro

        ALTIN/MÜCEVHERAT

        Eşi Şengül Kurum adına altın-takı: Bir milyon 910 bin TL

        Oğlu Mehmet Kurum adına altın: 381 bin TL

        Kızı Zeynep Kurum adına altın: 504 bin TL

        Kızı Hatice Zehra Kurum adına altın: 538 bin TL

        BORÇLAR

        Eşinin üzerine İstanbul Kağıthane'de 22 milyon TL'ye satın aldığı konuttan 14 milyon TL borç

        SİLAHLAR

        2021'de edindiği glock tabanca, edinme değeri: 20 bin TL

        2019'da edindiği Canik tabanca, edinme değeri 5 bin 750 TL

        2018'de edindiği Super Poze tüfek, edinme değeri 9 bin TL

        işte Murat Kurum'un mal varlığının ayrıntıları;

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        #Murat Kurum
        #mal bildirimi
        #Son dakika haberler
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