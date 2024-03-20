Murat Kurum mal varlığını açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adayları da mal varlıklarını açıklamaya devam ediyor.

Daha önce HaberTürk canlı yayınında mal varlığını sözlü olarak açıklayan Murat Kurum, bugün de yazılı olarak mal bildiriminde bulundu.

Kurum'un paylaştığı mal bildirimine göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde kendi adına bir ev, Altındağ ilçesinde eşi Şengül Kurum adına bir ev, İstanbul Kağıthane'de yine eşi adına bir ev yer aldı.

Kurum'un ayrıca kendi üzerine kayıtlı Peugeout 408 marka otomobil ile hesabında 200 bin TL, 55 bin dolar, 40 bin euro yer aldı.

Murat Kurum'un açıkladığı mal beyanı şöyle:

KONUTLAR

Ankara Çankaya'da Haziran 2018'de 1 milyon 250 bin TL'ye edinilen bir konut

Ankara Altındağ'da Ağustos 2020'de 180 bin TL'ye edinilen bir konut

İstanbul Kağıthane'de Temmuz 2023'te 22 milyon TL'ye edinilen bir konut

OTOMOBİL

Bir milyon 200 bin TL'ye alınan 2023 model Peugeot 408

BANKA HESAPLARI

200 bin lira, 55 bin dolar ve 40 bin euro

ALTIN/MÜCEVHERAT

Eşi Şengül Kurum adına altın-takı: Bir milyon 910 bin TL

Oğlu Mehmet Kurum adına altın: 381 bin TL

Kızı Zeynep Kurum adına altın: 504 bin TL

Kızı Hatice Zehra Kurum adına altın: 538 bin TL

BORÇLAR

Eşinin üzerine İstanbul Kağıthane'de 22 milyon TL'ye satın aldığı konuttan 14 milyon TL borç

SİLAHLAR

2021'de edindiği glock tabanca, edinme değeri: 20 bin TL

2019'da edindiği Canik tabanca, edinme değeri 5 bin 750 TL

2018'de edindiği Super Poze tüfek, edinme değeri 9 bin TL