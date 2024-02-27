"2 EVİM, 1 ARABAM VE BORCUM VAR!"

Kurum; "Ankara'da ve İstanbul'da birer evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz. Ankara'da Ümitköy'de bir dairemiz var, burada da Kağıthane'de dairemiz var." dedi.