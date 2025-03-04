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        Haberler Gündem Murat Ongun'dan Medya A.Ş'yle ilgili iddialara tepki: Bizi sindirme peşindeler

        Murat Ongun'dan Medya A.Ş'yle ilgili iddialara tepki: Bizi sindirme peşindeler

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, şirketle ilgili iddialara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 23:53 Güncelleme: 04.03.2025 - 23:53
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        Murat Ongun'dan Medya A.Ş'yle ilgili iddialara tepki: Bizi sindirme peşindeler
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        İstanbul başsavcılığının soruşturması kapsamında mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri dün İstanbul Medya A.Ş’ye giderek bir görevlinin bilgisayarına el koymuştu.

        Ongun, X hesabından şirketin geçmişte özel şirketlere para aktaran ‘aparat’ bir şirket olduğunu, ancak şimdilerde ‘başarılı bir kamu iştiraki’ haline geldiğini söyledi.

        "Bizi sindirme peşindeler" diyen Ongun’un açıklaması şöyle:

        Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Medya AŞ ile ilgili, bir grup iktidar kalemşörü ve sosyal medya şarlatanları yoğun bir karalama kampanyası içinde. Çünkü onların zamanında Medya AŞ sadece, özel şirketlerin dizilerine, filmlerine para aktaran aparat bir şirketti. Mesela 2018 yılında bütçesi 92 milyon lira olan Medya AŞ, özel bir şirketin yaptığı diziye 12 milyon 750 bin lira aktarmıştı. Neredeyse bütçesinin 7’de 1’i.

        Bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Diğerleri için de mahkemelere gittik ama malum sebeplerle elimiz boş döndük. Bugün ise Medya AŞ, ürettikleri ve yarattığı değerle İBB’nin gözde ve başarılı şirketlerinden biri.

        Medya AŞ yaptığı canlı yayınlarla İBB yönetimine şeffaflığı getirmiş, İstanbul’un bütçesinin nereye harcandığını her gün yaptığı haberlerle İstanbullularla açıkça paylaşmış, dünyaya örnek olmuş dayanışma projeleri üreten başarılı bir kamu iştiraki olmuştur.

        İcraatleri belli ki, iletişim alanında yeterince performans gösteremeyen rakip grupların canını sıkmış. Yoksa 30 iştirak şirketi arasından bütçesi en düşük 2. İBB iştiraki olan bu şirkete böylesine bir saldırı düzenlenmezdi. Devasa bir medya gücüyle, on binlerce sosyal medya hesabı ile, kamu gücüyle ve harcanan onca parayla iletişim ve propaganda yapmakta beceriksiz olanlar şimdi farklı metodlarla bizi sindirme peşinde. Milletimize arz ederiz.

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