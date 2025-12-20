Habertürk
        Haberler Magazin Murat Övüç tutuklandı - Magazin haberleri

        Murat Övüç tutuklandı

        Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı

        Giriş: 20.12.2025 - 16:19 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:19
        Murat Övüç tutuklandı
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık tepki çeken Murat Övüç, tutuklandı. Daha önce 4 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirilen Övüç'ün tutuklanma nedeni; halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek.

        Murat Övüç daha önce de dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        #Murat Övüç
