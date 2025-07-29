Murat Özkaya'dan Ertuğrul Doğan sözleri!

Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu yeni başkan seçmek için bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gün geçtikçe birbirine bağlı kulüpler gördüğünü söyleyerek sözlerine başlayan Özkaya, "Birbirini destekleyen, aynı noktada buluşan, rekabeti ve birlikteliğin daha doğru olduğunu hisseden kişiler olarak Türk futboluna katkı sağlamak isteyen kulüp başkanlarıyla bir araya geldik. Kavgasız gürültüsüz günleri görmek bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Çok güzel bir Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Dışarıdan gördüğünüz, medyadan duyduğunuz ve basın önündeki atışmaların hiçbirinin olmadığı, hepimizin birbirine saygıyla baktığı ve bir adayı belirlerken bile ortak hareket edebildiğimizi bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİMİZ ZAMAN FUTBOLA DAHA FAZLA FAYDA SAĞLAYABİLİRİZ"

Sadece birlikte hareket ederek Türk futbolunu geliştirebileceklerini söyleyen Özkaya, "Aslında kulüpler birbirinin tamamı, birlikte hareket ettiğimiz zaman futbola daha fazla fayda sağlayabiliriz. Bunun için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Seyircileri tribünlere çekmemiz için kavganın değil, birlikteliğin daha önemli olduğunu ve toplantıda birbirimize sarıldığımızı bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

"ERTUĞRUL DOĞAN'IN ANADOLU TAKIMLARININ SORUNLARIYLA DAHA FAZLA İLGİLENECEĞİNE İNANIYORUZ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın başkan olmasıyla ilgili de konuşan Özkaya, "Tabii ki yardımcıları olacaktır. Anadolu’nun abisi olan Trabzonspor ile birlikte Anadolu takımları olgusunu daha ileri taşıyacağını ve onların sorunlarıyla daha fazla ilgileneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.