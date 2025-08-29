Yönetmen Murat Saraçoğlu, pek çok ünlü isim hakkındaki taciz iddiaların ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Murat Saraçoğlu

Saraçoğlu, "Sektördeki tacizcilere karşı herkes birlik oldu, listeler falan yapıldı pek güzel... Peki Oyuncular Sendikası, Sine Sen falan; reji asistanı, makyöz, kostümcü, yapım asistanı vb. emekçilerin üstünden geçen, sete çıkmak istemeyen, herkese kötü davranan, kendini peygamber zanneden ruh hastalarını da ifşa eder mi? Yoksa 'Ya ruh hastası ama iyi oyuncu, iyi yönetmen' diyerek geçiştirir mi?" ifadelerini kullanarak Oyuncular Sendikası'na seslendi.

Sektördeki tacizcilere karşı herkes birlik oldu, listeler falan yapıldı pek güzel. Peki Oyuncular Sendikası, Sine Sen falan; reji asistanı, makyöz, kostümcü, yapım asistanı vb emekçilerin üstünden geçen, sete çıkmak istemeyen, herkese kötü davranan, kendini peygamber zanneden… — Mur🐎 Saraçoğlu (@MuratSaracoglu) August 26, 2025

Esra Dermancıoğlu da Murat Saraçoğlu'nun paylaşımına kayıtsız kalmadı. Saraçoğlu'nun paylaşımını desteklediğini ifade eden Dermancıoğlu; "Kadınların yaşadığı fiziksel ve ruhsal tüm tacizlerin karşısındayım, her koşulda onların yanındayım. Bunu söylemenin aksi zaten saçma olur. Sevgili Murat Saraçoğlu'nun yazısına katılıyorum şunu da söylemem lazım; Taciz sadece fiziksel değil. Mobbing de tacizdir. Küfür, hor görme, ekibe zulmetmek, saatlerce başkalarını bekletmek, kostümcüye, makyöze, asistanlara saygısızlık etmek… Bunların hepsi aynı zincirin parçası. Ve bu meselede tarafı sadece erkekler değil; kadınlar da kadınlara, erkeklere mobbing yapabiliyor" dedi.