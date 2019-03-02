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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Murat Yıldırım müzikali izlemeye eşi İman Elbani'yle geldi. Yıldırım, "Projede yer alan oyuncu arkadaşlarım adına mutluyum. Gerçekten zorlu bir iş yapıyorlar. Serenay Sarıkaya'nın iki tane serum alarak oyuna çıkacağını biliyorum. Hastaydı ama sahnede" dedi.