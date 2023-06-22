Murat Yıldırım: Miray'a Fas'ta düğün yaptık

"BU DUYGUYU ANLATMAK İMKANSIZ"

Kızı Miray'ı kucağına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşayan Murat Yıldırım, daha önce duygularını "Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri. Bu duyguyu anlatmak için ne desem az gelir. Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu" sözleriyle ifade etmişti.