Önder Kaya isimli Türkçe rapçi Murda, resmi Instagram adresinden 13 gün önce hayata gözlerini açan 2. kızını kaybettiğini açıkladı...

MURDA KİMDİR?

Önder Doğan (d. 30 Ocak 1984; Amsterdam, Hollanda),ya da sahne adıyla Murda, Türk-Hollandalı rapçi ve söz yazarıdır. Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğmuştur. Bir dönem yaşantısını İspanya’nın Madrid şehrinde sürdürmüştür. Daha sonra tekrar Hollanda’ya dönmüş ve müzik ile ilgilenmeye başlamış, ilk EP’sini ise 2008 yılında çıkarmıştır. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yapmıştır. Ezhel ile YouTube sayesinde tanışmışlardır ve Doğan bundan sonra kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı almıştır.

Aya" isimli şarkısı video paylaşım sitesi YouTube’da 140 milyon izlenmiştir. Ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi’ Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır. Murda bir süredir Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap programının jüri koltuğunda oturuyor.

Murda'nın ilk Türkçe sözlü Rap albümü “Doğa” 14 Şubat 2020'de piyasaya çıktı. Murda, albüme kızı Doğa'nın ismini verdi.Albümde, Türkiye'den DJ Artz, Zeynep Bastık ve Ezhel eşlik ederken, Almanya'dan Eno ve Summer Cem gibi isimler eşlik ediyor.

MURDA ACI HABERİ VERDİ...

İkinci kızı vefat eden Murda sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kızının ölüm nedenini açıklamayan Murda kızına şu sözlerle yanıt verdi: Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allahımın demekki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbım ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle bendende bi parça götürdüm yanında. Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve Babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım.