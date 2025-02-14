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        Karın esir aldığı Erzurum ve Muş'ta 1303 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        MUŞ ve Erzurum'da kar yağışı aralıksız sürerken, 1303 yerleşim yerine ulaşım kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:32 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:35
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        Karın esir aldığı Erzurum ve Muş'ta 1303 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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        MUŞ ve Erzurum'da kar yağışı aralıksız sürerken, 1303 yerleşim yerine ulaşım kapandı. Her 2 ilde ekipler, kar temizleme çalışması başlattı. Erzurum'un Çat, Hınıs, Tortum, Pasinler, Tekman, Oltu ve Karayazı ilçelerinde de eğitim-öğretim bugün ara verildi.

        Erzurum ve Muş'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyu devam eden kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üstü karla kaplanırken, sürücüler araçları ile yavaş ilerledi. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceleri gördüğü Erzurum'un Çat, Hınıs, Tortum, Pasinler, Tekman, Oltu ve Karayazı ilçelerinde kaymakamlıklar, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitim-öğretime ara verildiği duyurdu.

        ULAŞIMDA AKSAMALAR

        Erzurum ve Muş'ta kar yağışı şehirler arası ve şehir içi yollarda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Muş'ta 250 köy yolu, Erzurum'da çoğu kırsal mahalle olmak üzere 1053 yerleşim yerine ulaşım kapandı. Başta belediyeler olmak üzere Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını başlattı. Erzurum- Erzincan, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt ve Erzurum-Bingöl, Muş-Bingöl kara yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda önlem alan trafik ekipleri, yağış nedeniyle sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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