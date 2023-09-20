Muş'ta şeker pancarı alım kampanyası başladı

Muş'ta Şeker Üretim Sanayi AŞ'nin 42. pancar alım kampanyası başladı.

Fabrika pancar analiz ünitesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Avni Çakır, pancar hasadının başladığını söyledi.

Bu yıl mevsim şartlarının güzel gitmesi ve kontrollü bir sürecin ardından bölgede rekor sayılabilecek bir üretim beklediklerini ifade eden Çakır, "Fabrikanın artan üretim hacmine, kapasitesine göre kendisini şekillendirmesi gerekiyor. En büyük gücümüz tarım ve hayvancılık. Türkiye'nin en büyük üçüncü ovasına sahibiz. Devletimizin bölgeye yapmış olduğu özellikle sulama amaçlı yatırımlar çiftçimizin hizmetine sunulmaya başlandı. Bu ovayı devletimizin gücüyle, boydan boya suyla buluşturup mevcut kapasitemizi 2-3 kat yukarılara taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya da bu yıl 2 bin üreticinin yaklaşık 90 bin dönümde şeker pancarı ekimi gerçekleştirdiğini ve 450 bin ton pancar almayı beklediklerini ifade etti.

600 personelin görev yaptığı fabrikada 60 bin 370 ton şeker, 15 bin ton melas, 110 bin ton küspe üretimi hedeflediklerini aktaran Kızılkaya, "Çiftçilerimize ödeyeceğimiz pancar bedeli, nakliye ve küspe bedelleri ile Muş ekonomisine yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık bir katma değerin sağlanacağını beklemekteyiz. Temel hedefimiz tohumu toprakla buluşturmak. Özelleştirme sonrası fabrikada yapılan incelemeler sonucunda fabrikanın birçok yerinde yenilik ve değişimin yapılması gerektiği tespit edildi. Birçok yerde yenilikler yapıldı. Söz konusu yatırımların maliyeti 150 milyon liradır." diye konuştu.

Fabrikaya ilk pancarı teslim eden çiftçilere hediyelerin verildiği törene, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Serkan Kahraman ile kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.