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        Muş'ta şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:49
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        Muş'ta şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı
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        MUŞ-Muş'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

        Mehmet Ali Aktaş idaresindeki 49 J 4061 plakalı minibüs, Bulanık-Varto kara yolunun Köprüyolu mevkisinde kontrolden çıkararak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 20 kişi Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan bazı yaralıların il merkezi ve Van'daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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