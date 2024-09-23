Muş'ta şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı
MUŞ-Muş'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Aktaş idaresindeki 49 J 4061 plakalı minibüs, Bulanık-Varto kara yolunun Köprüyolu mevkisinde kontrolden çıkararak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 20 kişi Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan bazı yaralıların il merkezi ve Van'daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.