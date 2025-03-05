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        Muşlu ailelerden çocuklarına "Teslim olun" çağrısı

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerinde çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:50
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        Muşlu ailelerden çocuklarına "Teslim olun" çağrısı
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        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerinde çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Eylemde çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

        Baba Alaattin Koçhan, gazetecilere, oğlu Ersin'in Bursa'da kaçırıldığını söyledi.

        Oğluna kavuşacağı günün hayaliyle yaşadığını belirten Koçhan, "Oğlumun evine gelmesini istiyorum. Ersin, sesimi duyuyorsan gel. Senin dağda, taşta, mağaralarda ne işin var? Gel teslim ol. Biz de artık dayanamıyoruz. İsrail'e ve Amerika'ya mı hizmet edeceksin? Gel vatanına teslim ol. Hiçbir baba evladını atmadığı gibi bir Cumhurbaşkanı da kendi vatandaşını atmaz. Bu ramazanda da evlatlarımızı bizden uzak tuttular. Bayramlarımız gelip geçiyor, bir yanımız boş." diye konuştu.

        Şahinaz Özcan ise 8 yıl önce oğlunun kaçırıldığını belirterek, "Oğlum, Atilla sesimi duyuyorsanız gelin teslim olun. Yeter artık, evlat hasretine dayanamıyoruz. Bu anne ve babalara yazık. Ramazan ayında da evlatlarımıza hasret kaldık." dedi.

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