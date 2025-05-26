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        Muş'ta kalp rahatsızlığı yaşayan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi

        Muş'ta, yeni doğan bir bebek, kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 18:04 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:04
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        Muş'ta kalp rahatsızlığı yaşayan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi
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        Muş'ta, yeni doğan bir bebek, kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin, yapılan tetkiklerde kalp damarlarında daralma (aort koarktasyonu) olduğu belirlendi.

        İlk müdahalesi uzman doktorlar tarafından yapılan bebeğin, pediatrik kardiyovasküler cerrahi tedavisi için Ankara'ya gönderilmesine karar verildi.

        Bebek, kente yönlendirilen ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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