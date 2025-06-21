Bulanık'ta ilçe stadı yenilenecek

Muş'un Bulanık ilçesinde amatör maçların oynandığı stadyumun yenilenmesi için çalışma başlatılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yaptığı açıklamada, stadyumu yenileme kararı aldıklarını söyledi.

Yenileme çalışmasıyla stadın daha çok sportif faaliyetlere ev sahipliği yapacağını belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"Bulanık Kopspor'un Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmesi ilçemiz adına büyük bir moral kaynağı oldu. Bu gelişme ilçenin sportif kimliğine değer katarken gençlerin spora yönelmesini teşvik edecek. Stadyumu yenileme projemizle hem profesyonel takımımız hem de altyapı sporcularımız daha iyi şartlarda spor yapma imkanı bulacak."