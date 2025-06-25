Muş'ta aşçılık kursuna katılan kadınlar restoranda kebap pişirip döner kesti

Muş'ta aşçılık kursuna katılan kadınlar, uygulamalı eğitim kapsamında restoranda kebap pişirdi, döner kesti, müşteriler için yemek hazırladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde geçen ay açılan aşçılık kursuna katılan 20 kadın, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitime de tabi tutuldu.

Bu kapsamda eğitmenleri eşliğinde kentteki restorana giden kursiyer kadınlar, buradaki ustalardan kebap, ciğer gibi ızgara çeşitlerinin yapışını öğrendi, döner kesip servis etti.

Usta öğretici Sümeyra Demir, AA muhabirine, kursiyerlere ustaların gözetiminde uygulamalı eğitim verdiklerini söyledi.

Kursiyerlerin kebap, ciğer ve diğer ızgara çeşitleri ile dönerin yapılışını öğrendiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Eğitim çok heyecanlı geçti. Eminim ki hayatları boyunca unutmayacakları bir etkinlik oldu. Muş'ta bir ilki gerçekleştirdik. Kursiyerlerimizin gelip döner kesmesi, şişlere kebap ve ciğer takması bir ilktir. İnşallah bunun devamı da gelecek. Bugün uygulama kapsamında ciğeri şişe takmanın, döner kesmenin, etin zırhlanmasının, kebabın yapımının tüm püf noktalarını öğrenip mutfakta ustalarımızın eşliğinde uyguladılar. İlk yapmalarına rağmen gayet başarılı şekilde bu görevi yerine getirdiler."