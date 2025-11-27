Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muş'un Korkut ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:43
        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muş'un Korkut ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT, Muş İlamat ve İnfaz Bürosu ekipleri, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U.'nun bir ikamette saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

