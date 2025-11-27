Muş'ta "Manda Yetiştiriciliği Çalıştayı" yapıldı

Muş Alparslan Üniversitesi'nde "Manda Yetiştiriciliği Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversitenin Nurettin Topçu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, 2019'dan bu yana hayvancılık alanında önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde hayvancılıkla ilgili bölümlerin açıldığını belirten Alican, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde çeşitli alanlar oluşturmaya başladık. 300 metrekarelik bir ahırımız var. Yaklaşık 1 buçuk yıldır burada bulunan hayvanlarımız üzerinde arkadaşlarımız çalışmalarına devam etmektedir. Birkaç ay önce sonuçlanan bir sürecin neticesinde, ilimizde 71 dönümlük bir arazi üzerindeki bir çiftliği de üniversitemize kazandırdık. Tadilat çalışmaları devam eden bu çiftliğimiz, 1500 büyükbaş hayvan kapasitelidir. İnşallah baharda donanıma hazır hale gelecek. Birkaç yılda hayvancılık alanında bölgede öncülük eden bir üniversite olmayı hedefliyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ise kentin en önemli kaynaklarından birinin tarım ve hayvancılık olduğunu ifade etti.