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Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı birlikler, terörle mücadelede düzenledikleri başarılı operasyonlarla ön plana çıkıyor. Bölücü terör örgütüne karşı yaz-kış operasyon düzenleyen JÖH ve komandolar, günlerce kırsal alanı didik didik arayarak sığınakları tespit ediyor.
1.8 TON AMONYUM NİTRAT BULDULAR
AA'da yer alan habere göre bu sığınaklarda şimdiye kadar 7 kısa namlulu silah, 20 uzun namlulu silah, 133 el bombası, 5 el yapımı patlayıcı, bir ton 774 kilogram amonyum nitrat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 24 el yapımı patlayıcı düzeneği, 26 Kalaşnikof, 3 M-16 silah, 10 tüplü ocak, 28 av tüfeği, 16 tabanca, RPG-7 roketatar, Zagros keskin nişancı silahı, 16 el telsizi, 24 bilgisayar, 55 cep telefonu, 12 kilogramlık 109 tüp, 57 piknik tüpü, 313 örgütsel doküman, jeneratör, 35 bin lira, çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
İKİ YILDA, 40 TERÖRİST VE 69 SIĞINAK
"Alparslanlar" ve "Kılıçlar", son 2 yılda gerçekleştirdikleri operasyonlarda da 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, 69 sığınak ile içerisindeki patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etti. Gece-gündüz, kar-kış demeden milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için terör örgütü PKK mensuplarıyla mücadele eden "Alparslanlar" ve "Kılıçlar", tükenme noktasına gelen teröristlerin adeta korkulu rüyası oldu.
TERÖRE AĞIR DARBE VURDULAR
Malazgirt İlçesi'nde 27 Temmuz 2015'te İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden PKK mensuplarını, Polis Özel Harekât ekipleriyle etkisiz hale getiren güvenlik güçleri arasında yer alan jandarmanın "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı özel birliği, karlı dağlarda yürüttüğü mücadeleyle teröristlere ağır darbe indirdi.
İŞTE KAHRAMANLARIN O VİDEOSU...
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