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Muş'ta köy yollarını açmak için 6 metrelik karla mücadele

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı 9 köy ve 22 mezra yolunu ulaşım açmak için yoğun çaba gösteriyor

Muş'ta köy yollarını açmak için 6 metrelik karla mücadele
DHA

Muş İl Özel İdare ekipleri, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler Grup yolunu ulaşıma açmak için çalışmasını sürdürüyor. 2 bin 600 metre rakımlı grup yolunda ekipler, iş makineleriy yer yer 6 metreyi aşan kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarfediyor.

1 SAATTE 15 METRE YOL AÇABİLİYORLAR

Ekipler iş makinelerinde adeta kardan tünellerin oluştuğu bölgede zorlukla ilerliyor. DHA'nın haberine göre; 1 saatte 15 metre yol açabilen ekipler, zaman zaman tıkanan kar savurma aracının bacasını kürek yardımıyla temizleyerek, yola devam ediyor. Bütün zorluklara rağmen aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, köy ve mezra yollarını birer birer ulaşıma açıyor.

İl Özel İdaresi ekip şefi Muhammed Yentür, "Bölgede yaklaşık 6 metreyi bulan kar var. Çalışmalarımız kapsamında 1 saatte 15 metre yol gidebiliyoruz. Hava şartları ne olursa olsun çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Çalışmaları takip eden Ağıllı Köyü Muhtarı Abdulselam Dinçer, "İl Özel İdaresi ekipleriyle gece-gündüz çalışıyoruz. 9 köy ve 22 mezranın yolunu açıyoruz. Muhtar olarak da, karla mücadele ekiplerini yalnız bırakmıyoruz. İl Özel İdaresi´ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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