Muş'ta silah ve mühimmat operasyonu: 4 gözaltı
Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 16.01.2026 - 00:20 Güncelleme: 16.01.2026 - 00:20
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde 4 şüpheliye yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda silah, 110 fişek, 4 şarjör, 3 av tüfeği ve 88 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf: AA
