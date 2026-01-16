Habertürk
Habertürk
        Muş'ta silah ve mühimmat operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Muş'ta silah ve mühimmat operasyonu: 4 gözaltı

        Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 00:20 Güncelleme: 16.01.2026 - 00:20
        Silah ve mühimmat operasyonu: 4 gözaltı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde 4 şüpheliye yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda silah, 110 fişek, 4 şarjör, 3 av tüfeği ve 88 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf: AA

        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Tırnak arasında çıkan DNA tutuklattı!

        İstanbul'un Kartal ilçesinde 2 yıl önce 7. kattan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki öğretmen Hatice Biçmek'in ölümü, yapılan kriminal incelemeler sonrası cinayet şüphesiyle yeniden gündeme geldi. Olaydan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan erkek arkadaşı Beytullah Ö.'nün tırnak aralarında genç kadının DNA'sı bulundu. Bu gelişme üzerine düşme vakası cinayet şüphesine dönüştü. Elde edilen DNA bulguları üzerine genç kadının erkek arkadaşı Samsun'da yakalanarak adliyeye sevk edildi.

