        Haberler Yaşam Muş ve Ağrı'da su samurları görüntülendi

        Muş ve Ağrı'da su samurları görüntülendi

        Muş'un Karasu Nehri ile Ağrı'daki bir derede görülen su samurları, kayda alındı. Samurların, derede avladıkları balıkları yedikleri anlar, görüntülere yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 09:34 Güncelleme: 09.01.2026 - 09:34
        Muş ve Ağrı'da görüntülendiler
        Muşlu fotoğrafçı Resul Mutlu, yüzeyi buzla kaplanan Karasu Nehri çevresinde fotoğraf çekerken sudan çıkan bir su samurunu gördü.

        Suyun buz tutmayan bölümlerinde ortaya çıkan su samuru, bir süre dolaştıktan sonra tekrar suya girerek kayboldu.

        Fotoğrafçı Mutlu, su samurunun kısa süren gezintisini kayda aldı.

        AVLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de derede avladıkları balıkları yiyen su samurları, cep telefonuyla görüntülendi.

        Doğaseverler tarafından çekilen görüntülerde, su samurlarının oldukça hareketli oldukları gözlendi.

        Su samurlarının, avladıkları balıkları kıyıya yakın noktalarda yedikleri anlar kaydedildi.

        #Su samurları
