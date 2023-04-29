23-30 Nisan Çocuk Haftası kapsamında geçici barınma alanlarında gerçekleştirilen etkinliklerde, depremzede çocuklara melodika ve marakas müzik aletleri ile sürpriz hediyeler verildi.

"ÇOCUKLARIMIZIN BİR NEBZE OLSUN DEPREM PSİKOLOJİSİNİ AŞMALARINI İSTİYORUZ"

Sonrasında ise söz konusu çocukların Ankara'ya getirilerek, senfoni orkestrası ile konser verip, izleyiciyle buluşmasının amaçlandığını belirten Erol, şunları kaydetti:

Çocuklarımızın bir nebze olsun deprem psikolojisini aşmalarını istiyoruz. Bu anlamda etkinliklerimiz çok keyifli oldu. Bu projenin sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Konser geliri ile Hatay'daki diğer çocuklara da destek verilmesini planlıyoruz.

Fotoğraflar: AA

