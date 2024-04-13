Musa Uzunlar: Türkan Şoray ile karşılaşmak benim için bayramdı

Musa Uzunlar: Türkan Şoray ile karşılaşmak benim için bayramdı

Musa Uzunlar: Türkan Şoray ile karşılaşmak benim için bayramdı Son olarak SHOW TV'nin 'Aile' dizisinde rol alan Musa Uzunlar, bayram tatilini geçirmek için gittiği Kaz Dağları'nda Türkan Şoray ile karşılaştı

Habertürk Giriş: 13.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:37 facebook

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