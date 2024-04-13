Musa Uzunlar: Türkan Şoray ile karşılaşmak benim için bayramdı
Son olarak SHOW TV'nin 'Aile' dizisinde rol alan Musa Uzunlar, bayram tatilini geçirmek için gittiği Kaz Dağları'nda Türkan Şoray ile karşılaştı
Giriş: 13.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:37
Musa Uzunlar, bayram tatilinde Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray ile karşılaştı. Kazdağları'nda bulunan Uzunlar, Türkan Şoray ile pozunu takipçileriyle paylaştı.
Usta oyuncu, paylaşımına "Türkan Şoray hanımefendiyle karşılaşmak ve aynı karede olmak benim için bayramdı. Sizlerin de bayram sevinciniz hiç eksilmesin" notunu düştü.
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