Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret mesajı: İşçisiz komisyonu topluyorlar | Son dakika haberleri

        Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret mesajı: İşçisiz komisyonu topluyorlar

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, "Türk milletinin rızasını almadan İmralı'da pazarlık yapan iktidar, şimdi de işçiyi yok sayarak işçinin ücretini belirlemeye kalkıyor. Bu, sefaletin dayatılmasıdır. Buna bir de gıdasız, evsiz, sahipsiz, güvensiz ve güvencesiz Türkiye gerçeklerini ekleyin. Biz buna razı değiliz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:16 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İşçisiz komisyonu topluyorlar"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, asgari ücret hakkında, "Şimdi asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İşçisiz ücret komisyonu topluyorlar. Tam da bu iktidara göre. Sizi layık gördükleri ücret düzeyi, dünyada istisnai ücret; Türkiye'de zoraki mecbur edilen, zorunlu ücrettir" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

        Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "'Terörsüz Türkiye' masalını anlatmaya başladıkları ilk günden bu yana hep söylüyorum; bu süreç canibaşını serbest bırakmak için kurdukları bir tuzaktır. 'Gelsin, Meclis'te konuşsun, 'umut hakkı'ndan yararlansın' işte bu niyetin ispatıdır. İktidarın büyük ortağı bir yıldır bu iddiamızı reddediyor. Çünkü milletimizin bunu kabul etmeyeceğini, rıza göstermeyeceğini çok iyi biliyor. Küçük ortağın nasılsa siyasi sorumluluğu yok. O almış gazı gidiyor. Bakın bir yılın sonunda işler geldi ve nerede tıkandı? Teröristbaşı serbest bırakılmadan artık örgüt adım atmayacakmış. Ayrıca silahları bırakmamışlar, niyet göstergesi olarak bir bölümünü yakmışlar. Bunu örgütün elebaşlarından biri söylüyor. Canibaşının örgüte, 'Silah bırakın, kendinizi feshedin' çağrısından sonra mangalda tüfek şovuyla, 25 tane teröristin sınırın dışına çıkış şovuyla milletimize ne dediler? 'PKK kendini feshetti, silah bıraktı' dediler. Peki, bu örgüt kendini feshettiyse, bu elebaşı nasıl oluyor da çıkıp devlete şart koşuyor? Demek ki örgüt hala var ve tıkır tıkır ihanetine devam ediyor" dedi.

        'KUZEY IRAK'A BAĞLANDI DA HABERİMİZ Mİ YOK'

        Dervişoğlu, dünyanın hiçbir bağımsız devletinin kendi toprağında hiçbir yabancı gücü, askeri kamuflaj ve uzun namlulu silahlarla gezdirmeyeceğini söyleyerek, "Hatanın ilk adımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir valiliğinin böyle bir dönemde Barzani'yi onur konuğu olarak davet etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti, kendisinden teröristleri istediğinde 'Kedi bile vermem' diyen bu zat, AK Parti milletvekilinin attığı taklalarla mutlu mesut olsa da milletimizin yüreği yanmıştır. Hatırlayın; Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Başkanı, karmaşanın ortasındaki Suriye'ye gittiklerinde bile koruma ekibinin kıyafetlerine özen göstermiş, özel ama sivil kıyafetler tercih edilmişti. Bu devlet olmanın ve devlet ahlakının bir gereğidir. Şırnak'ta Cizre'de bu ahlaksızlığa imza atanlara, izin verenlere hadleri bildirilmeli, Türkiye Cumhuriyeti devletinin onuru, bir daha unutmamalarını sağlayacak şekilde hatırlatılmalıdır. Devletimiz misafirlerini koruyacak kudrette, topraklarında da şov yaptırmayacak haysiyettedir. O haysiyetin çiğnendiği yerin adı da Şırnak'tır, Cizre'dir. Barzani'nin gelişiyle ilgili olarak DEM Parti Sözcüsü ne dedi; 'Burada ev sahibidir. Kendi toprağına gelmiş sayılır' dedi. Hadsizliği, şımarıklığı, aymazlığı görüyor musunuz? Barzani, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kentinde ev sahibiymiş. Hadi oradan; Şırnak ilinin Cizre ilçesi, Kuzey Irak'a bağlandı da bizim mi haberimiz yok? Bunlara kapı arkasında sözler verildi de bizim mi haberimiz yok" diye konuştu.

        'İŞÇİSİZ ÜCRET KOMİSYONU TOPLUYORLAR'

        Asgari ücret görüşmelerine değinen Dervişoğlu, "Genç kardeşlerim öfkelisiniz biliyorum, yorgunsunuz biliyorum. Çünkü çalışsanız da okusanız da didinseniz da ailelerinizin sahip olduğu hayata asla erişemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Böyle bir gence kimse çıkıp da 'sabret' diyemez. Ben de demiyorum, sadece 'yılmayın' diyorum. Önümüze getirilen 2026 bütçesinde betona, faize, garantili projelere 10 milyarlarca dolar ayrılmış. Peki, 'ev genci' haline gelmiş, eğitimde ve istihdamda yeri olmayan 5 milyon genç nerede? Bu gençler tembel olduğu için değil, bu iktidar liyakatı bitirdiği için evde oturuyor. Şimdi asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İşçisiz ücret komisyonu topluyorlar. Tam da bu iktidara göre. Sizi layık gördükleri ücret düzeyi, dünyada istisnai ücret; Türkiye'de zoraki mecbur edilen, zorunlu ücrettir. Türk milletinin rızasını almadan İmralı'da pazarlık yapan iktidar, şimdi de işçiyi yok sayarak işçinin ücretini belirlemeye kalkıyor. Bu, sefaletin dayatılmasıdır. Buna bir de gıdasız, evsiz, sahipsiz, güvensiz ve güvencesiz Türkiye gerçeklerini ekleyin. Biz buna razı değiliz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!