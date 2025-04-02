İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı boykot çağrısı kültür-sanat etkinliklerine de sıçradı.

Muse grubu; Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme ve Dominic Howard'dan oluşuyor.

Muse’un Türkiye organizatörü Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki DBL Entertainment için sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı. Boykot çağrısına; şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın Ekrem İmamoğlu protestoları ve boykot kampanyasına ilişkin sözleri gerekçe gösterildi.

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Muse çağrıların ardından konserini erteledi. İngiliz müzik grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirip, endişelerine tam olarak saygı göstererek, İstanbul'daki gösterimiz 2026'ya ertelendi. Böylece DBL Entertainment'ın dâhil olmayacağından emin olabiliriz. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere" denildi.

Ane Brun