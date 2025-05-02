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        Haberler Ekonomi Otomobil Musk görevi bırakıyor mu? - Otomobil Haberleri

        Musk görevi bırakıyor mu?

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Elon Musk'ın yerine yeni bir CEO arayışında olduğu öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:54
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        Musk görevi bırakıyor mu?
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        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'SU Elon Musk'ın yerine başka bir isim arayışında olduğu iddia edildi.

        Wall Street Journal'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yetkililer, Tesla'nın hisselerinin yıl başından bu yana değer kaybetmesinin ardından, şirketin Musk yerine yeni bir CEO arayışına girdiğini öne sürdü.

        İddiaya göre, Tesla'nın yönetim kurulu üyeleri bu arayış kapsamında birkaç şirketle temasa geçti.

        TESLA'DAN YALANLAMA GELDİ

        Öte yandan söz konusu iddiayı X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda yalanlayan Musk, bu durumu "son derece kötü bir etik ihlali" olarak tanımladı.

        Tesla tarafından yapılan açıklamada da, "Bu iddia tamamen yanlıştır ve bu durum, haber yayımlanmadan önce medyaya bildirilmiştir. Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tır ve yönetim kurulu, Musk'ın büyüme planını uygulamaya devam etme yeteneğine son derece güvenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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        Musk, 23 Nisan'da yapılan Tesla toplantısında, mayıstan itibaren Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) ayırdığı zamanın "büyük ölçüde" azalacağını söylemişti.

        PROTESTOLARIN HEDEFİNDE

        Tesla, Trump yönetiminde aktif rol alan Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

        Seçim kampanyası sırasında Trump'a destek olan Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle DOGE'nin sorumlusu olmuştu.

        Musk'ın sorumlu olduğu DOGE'nin maliyetleri düşürmeye yönelik attığı adımlar ve binlerce federal çalışanın işine son vermesi tartışmalara yol açmıştı.

        ABD'nin farklı bölgelerinde, Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

        Trump da kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla Tesla araç satın almıştı.

        YENİ MODELİ TÜRKİYE'DE DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

        ABD ve Avrupa'da protestoların hedefinde olan Tesla, Türkiye'de ÖTV ayarlamasıyla 'uygun fiyatlı' Model Y'yi geçtiğimiz günlerde ön satışa sundu.

        1 milyon 866 bin ve 1 milyon 909 bin TL'den satışa çıkan otomobilin iki farklı versiyonu, satışa çıktığı ilk dakikalarda tükendi.

        Tesla, sınırlı sayıda satışa sunulan modelden kaç adet satıldığını ise açıklamadı.

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