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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası - İş-Yaşam Haberleri

        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası

        ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, Washington yönetiminin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkelere getirdiği yeni gümrük tarifelerini geri çekmesi için ABD Başkanı Donald Trump ile "doğrudan" iletişime geçmeye çalıştığı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:47
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        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
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        Washington Post (WP) gazetesinin isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan, konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Elon Musk seçim döneminde kampanyasına yüksek miktarda bağışlar yaptığı Trump ile bazı konularda görüş ayrılığı yaşadı.

        Kaynaklar, Musk'ın Trump'a yüksek, yeni gümrük tarifelerini geri çekmesi için yaptığı "doğrudan" çağrıların şimdiye kadar pek etkili olmadığını açıkladı.

        Musk, X sosyal medya platformunda, Nobel ödüllü Ekonomist Milton Friedman'ın bir kurşun kalemin üretilmesi için gereken materyallerin dünyanın dört bir yanından nasıl geldiğini açıkladığı videoyu paylaşarak, uluslararası ticaretin faydalarına işaret etti.

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        TESLA ŞİRKETİNİN HİSSE DEĞERLERİ TARİFELER ETKİSİYLE YÜZDE 2,5 DÜŞTÜ

        Kaynaklara göre, Musk ve çevresindeki bazı iş insanları, Trump'ın uzun süredir vadettiği yüksek gümrük tarifelerinin ekonomiye zarar verebileceğini bilmelerine rağmen, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent gibi isimlerin onu daha ılımlı bir ekonomik yaklaşım benimsemeye yönlendirebileceğine inandıkları için seçim kampanyasında Trump'a destek verdi.

        Aralarında Musk'ın da bulunduğu bu iş insanları, uyarılara rağmen geri adım atmayan Trump'ın açıkladığı yüksek tarifelerin, Tesla gibi küresel şirketlere zarar vererek ABD vatandaşlarının daha fazla vergi ödemesine yol açtığını savunuyor.

        Musk'a ait olan Tesla şirketinin hisse değerlerinin, ABD'nin açıkladığı tarifeler etkisiyle yüzde 2,5 düştüğü ve şirketin yıl başından bu yana toplam değer kaybının ise yüzde 38'i aştığı belirtildi.

        MUSK'IN KARDEŞİ KİMBAL MUSK DA TARİFELERE TEPKİ GÖSTERDİ

        Elon Musk'ın kardeşi Kimbal Musk da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Trump'ın nesillerdir en yüksek vergi uygulayan Amerikan Başkanı olacağını kim düşünebilirdi ki?" ifadesine yer verdi.

        Kimbal Musk, paylaşımda, tüketime getirilen "vergilerin" daha az tüketime yol açacağını ve bunun da zamanla daha çok işsizliğe neden olacağını belirtti.

        MUSK'IN TRUMP İLE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

        İtalya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin Floransa kentinde 5 Nisan'da düzenlediği genel kongresine video bağlantıyla katılan Musk, "Umarım ABD ile Avrupa çok yakın bir ortaklık kurmayı başarır. Şu anda bir ittifak var ama bunun daha da yakın ve güçlü olmasını umuyorum. Gümrük tarifeleri konusunda ise gelecekte sıfır gümrük tarifesi uygulamasına geçeceğimizi, serbest ticaret bölgesine doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu, geleceğe dair umudum. Bu, Başkana (Trump'a) verdiğim tavsiyeydi" diye konuşmuştu.

        Musk, X sosyal medya platformu üzerinden 5 Nisan'da yaptığı paylaşımda ise, "Harvard'da ekonomi doktorası yapmak iyi bir şey değil, kötü bir şey." ifadelerini kullanarak, Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro'yu eleştirmişti.

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