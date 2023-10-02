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        Haberler Dünya Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu

        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu

        SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksiy'e yönelik paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:44
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        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
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        Elon Musk paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor.

        Milyarder isim son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Batılı ülkelerden istediği maddi yardım ile alay etti.

        Musk paylaşımında photoshopla Zelenskiy'nin yüzünün eklendiği bir görsel paylaşarak "5 dakika olmasına rağmen 1 milyar dolarlık yardımı istememişken" notunu düştü.

        TEPKİLER GELDİ

        Paylaşıma kısa sürede Ukryanalılardan ve AB ülkelerinin temsilcilerinden tepki geldi. Bir kullanıcı "Hayır. Zelensky her liderin yapacağını yapıyor. Savaş suçlusu Vladimir Putin'i Ukrayna'yı işgal ettiği, hastaneleri, evleri ve sivil altyapıları bombaladığı, erkekleri, kadınları ve çocukları öldürdüğü ve Ukrayna topraklarının yaklaşık %20'sini yasa dışı olarak işgal ettiği için suçlamalıyız" dedi. Bir başka kullanıcı ise "Ülkesinin özgürlükleri için verdiği kahramanca mücadelede önderlik eden cesur bir liderle neden dalga geçersin? Hiç utanman yok mu?" tweetini attı.

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        BIDEN'DAN VE NATO'DAN DESTEK MESAJI

        ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin çalışmasını sağlamaya yönelik geçici bütçeyi onayladıktan hemen sonra bu kez Kongre'ye acil bir çağrıda bulunarak Ukrayna'ya yardım tahsisine yönelik ayrı yasa tasarısı beklediğini açıklamıştı.

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise mühimmat çerçeve anlaşmalarına değinmiş "NATO uzun yıllardır ortak alımlar gerçekleştiriyor. Bugün NATO'nun 1 milyar euroluk kesin siparişler dahil 2,4 milyar euroluk kilit önemde mühimmat için çerçeve anlaşmaları yaptığını teyit edebilirim. Bu, 155 milimetrelik top mermisi, güdümlü tanksavar füzeleri ve ana muharebe tankı mühimmatı gibi yetenekleri kapsıyor. Bu, müttefiklerin Ukrayna'yı desteklemeye devam ederken stoklarını yeniden doldurmalarına yardımcı olacak" demişti.

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        MUSK İLE ALMANYA ARASINDAKİ GERİLİM

        Musk geçtiğimiz günlerde de Almanya ile mülteci konusunda gerginlik yaşamıştı.

        ABD başta olmak üzere mülteci akınına karşı açıklamalar yapan Elon Musk, ‘Alman hükümeti tarafından desteklenen Alman sivil toplum kuruluşlarına ait, Akdeniz’de görev yapan ve mültecileri kurtaran 8 Alman gemisi haberine’ “Alman halkı bundan haberdar mı?” mesajını paylaştı. Almanya Dışişleri Bakanlığı’na ait 'hükümet kurumu' onaylı hesaptan Musk’a “Evet. Ve buna hayat kurtarma deniliyor” cevabı geldi.

        Paylaşımın, ayrıca Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve İskoçya Birinci Bakanı Humza Yousaf tarafından beğenildiği görüldü.

        Musk ise “Yani bununla sahiden gurur duyuyorsunuz. İlginç. Açıkçası Alman halkının çoğunluğunun bunu desteklediğinden şüpheliyim. Bir anket yaptınız mı? Almanya'nın çok sayıda yasadışı göçmeni İtalyan topraklarına taşıması İtalya'nın egemenliğinin ihlali değil midir? İşgal hisleri var ...” yanıtını verdi.

        * Haberin görselleri Twitter ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Elon Musk
        #Zelenskiy
        #dünya
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