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Musk'tan Gates'e karikatürlü aşı göndermesi

Tesla CEO'su Elon Musk, aşı karşıtı siyasi bir karikatürü kullanarak bir süredir arasında soğuk rüzgârlar esen Bill Gates'e göndermede bulundu. Karikatürün orijinalinde zorunlu aşı yapılmasına yönelik bir planın tasarlayıcısı olarak gösterilen Bill Gates, bir aşamada Donald Trump'ın suçlanacağını gösteriyor ancak Musk, değiştirilmiş karikatürde bu kısmı kaldırarak yerine Microsot Zune'un yeniden hayata geçirileceği bir aşama koydu fakat mesajını 2 saat sonra sildi

Musk'tan Gates'e karikatürlü aşı göndermesi
HABERTURK.COM

Tesla CEO'su Elon Musk, aşı karşıtı siyasi bir karikatürü kullanarak Bill Gates'e göndermede bulundu. Trump yanlısı muhafazakar bir karikatürist olan, ABD'de pandemi döneminin simge isimlerinden Dr. Fauci'ye yönelik sert çizgileriyle bilinen ve Trump gibi Twitter'da yasaklı olan Ben Garrison'un eserini değiştirdi ancak tivitini 2 saat sonra sildi.

Orijinalinde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in adım adım koronavirüs korkusu pompalayıp, dezenformasyon, kapanma ve sosyal mesafe sınırlamalarının ardından Donald Trump'ı suçlayarak zorunlu aşı planına hazırlık yaptığını anlatan karikatürde Musk, zorunlu aşı kısmını öne alarak yeni bir adım daha ekledi.

Musk'ın eklediği kısımda Bill Gates, bir süre kullanımdan kaldrdığı Zune uygulamasını yeniden sunuyor ve Musk mesajında "Yakında Zune için garip bir arzu hissedeceksiniz. Bu aslında oluyor." ifadesini kullanıyor.

Zune, Microsoft'un 2006 yılında dijital medya ürün ve hizmetlerini pazarlamak için kurulmuştu. iPod vari taşınabilir medya oynatıcı, Windows tabanlı PC'ler için dijital medya oynatıcı, "Zune Music Pass" olarak bilinen bir müzik abonelik hizmeti ve Xbox 360 oyun konsolu için müzik ve video akış hizmetlerinden oluşan Zune ile müzik, TV ve film yayın ve satışı yapılabiliyor, iTunes'da olduğu gibi windows işletim sistemli telefonlar ile bilgisayarlar senkronize olabiliyordu ancak ürün 2011 yılından kademeli olarak piyasadan kaldırıldı.

Musk'ın neden Zune göndermesi yaptığı bilinmese de Bill Gates ile aralarında soğuk rüzgarlar estiği biliniyor. Elon Musk'ın kripto paralar ile ilgili yatırım ve yönlendirmelerini eleştiren Gates, genç milyardere aşıya yatırım yapma çağrısında bulunmuş ancak Musk'tan geri dönüş alamamıştı.

Pandemi öncesinde dahi dünyada sayıları artmaya başlayan aşı karşıtlarına karşı sesini gür çıkarak Bill Gates, pandemi sonrasında da eşiyle birlikte kurduğu vakıf üzerinden koronavirüsle mücadeleye ağırlık vermiş ve aşı çalışmalarına destekte bulunmuştu. Öyle ki, kimi çevreler Gates'in Covid-19 aşısı üzerinden insanlara çip takmanın yollarını aradığını dahi iddia etmişti. Gates iddiaları yalanlayıp gülünç olduğunu belirterek yaptırdığı ilk doz aşının fotoğrafını paylaşmıştı.

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