Müşkülpesent ne demek? Müşkülpesent sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruları araştırıyor.

MÜŞKÜLPESENT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, müşkülpesent şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "müşkül pesent, müşkilpesent " gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "Müşkülpesent"tir.

MÜŞKÜLPESENT ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "Güçbeğenir, bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran kişi" olan müşkülpesent, Farsça kökenlidir.