Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile hem 2024'ü karşılamak hem de evliliklerinin 8'inci yılı için Dubai'ye gitti.

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Fernando Muslera, eşi için; "Her an için teşekkürler... Böyle harika bir anne olduğun ve bize küçük - büyük şeylerin tadını çıkartır olduğun için teşekkürler! Seni seviyoruz" ifadelerine yer verdi.