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        Haberler Dünyadan Muslera, eşi Patricia Callero ile evliliklerinin 8'inci yılını kutladı Dubai'de kutladı - Magazin haberleri

        Muslera, eşi Patricia Callero ile evliliklerinin 8'inci yılını kutladı

        Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile evliliklerinin 8. yılını Dubai'de kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:34
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        Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile hem 2024'ü karşılamak hem de evliliklerinin 8'inci yılı için Dubai'ye gitti.

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        2 Ocak 2016'da evlenen çiftten Fernando Muslera, tatillerinden kesitleri sosyal medya sayfasından paylaştı.

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        Fernando Muslera, eşi için; "Her an için teşekkürler... Böyle harika bir anne olduğun ve bize küçük - büyük şeylerin tadını çıkartır olduğun için teşekkürler! Seni seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

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        Dubai'de kutlama yapan bir diğer futbolcu ise Ferdi Kadıoğlu oldu. Fenerbahçe'nin yıldızı Kadıoğlu, 2024'e sevgilisi Sera Vrij ile Dubai'de girdi.

        #Patricia Callero
        #fernando muslera
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