Muslera, eşi Patricia Callero ile evliliklerinin 8'inci yılını kutladı
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile evliliklerinin 8. yılını Dubai'de kutladı
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile hem 2024'ü karşılamak hem de evliliklerinin 8'inci yılı için Dubai'ye gitti.
2 Ocak 2016'da evlenen çiftten Fernando Muslera, tatillerinden kesitleri sosyal medya sayfasından paylaştı.
Fernando Muslera, eşi için; "Her an için teşekkürler... Böyle harika bir anne olduğun ve bize küçük - büyük şeylerin tadını çıkartır olduğun için teşekkürler! Seni seviyoruz" ifadelerine yer verdi.