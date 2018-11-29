Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray kalecisi Muslera, "Üzgünüm, moralim çok bozuk. Biraz da sinirliyim, buradan galibiyetle dönmek istiyorduk. Şimdi son maçı odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"Çok önemli bir maça çıktık. Her şey bizim elimizdeydi" diyen Uruguaylı file bekçisi, "Kaderimizi belirleyecektik ama istemediğimiz bir sonuçla dönüyoruz. Aslında pozisyona da girdik ama değerlendiremedik. Havaya parantez açabiliriz. Alışık olmadığımız bir havada oynadık. Yine pozisyonlar bulduk. Defansif anlamda biraz agresif olmalıyız. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de." dedi.

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