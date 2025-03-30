Muslera'nın yerine gelecek! İtalyan basını duyurdu
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İtalyan basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'nın yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılıların, İtalya Serie A'da forma giyen isim için girişimlere başladığını yazdı.
Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurma çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan yeni bir iddia geldi.
Galatasaray'da 14. yılını dolduran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takıma sezon sonunda veda edecek. Cimbom, deneyimli file bekçisinin yerini doldurmak adına çalışmalarına şimdiden başladı.
CİMBOM'DA ROTA İTALYA!
Son dönemde performansı eleştirilen Uruguaylı kaleci yerine İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Vanja Milinkovic-Savic gündeme geldi.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
AreaNapoli'nin haberine göre; Galatasaray, Napoli'nin de kadrosuna katmak istediği Sırp kaleciyi transfer etmek için girişimlere başladı.
TRANSFERDE RAKİP NAPOLI
Haberde, 1. kalecisi Alex Meret'in sözleşmesini uzatmasına rağmen kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen Napoli'nin, Galatasaray'ın devreye girmesiyle transferde işinin zorlaştığı belirtildi.
MAAŞI 700 BİN EURO
Öte yandan 28 yaşındaki Sırp kalecinin Haziran 2026'ya dek sözleşmesinin bulunduğu Torino'da yıllık net 700 bin Euro kazandığı ve bu sebeple daha yüksek bir maaş teklifine evet diyeceği belirtildi.
Kariyerinde Vojvodina, Manchester United, Lechia Gdansk, SPAL, Ascoli, Standard Liege ve son olarak Torino formalarını giyen 2.02'lik kalecinin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gözüküyor.
2.02 boyundaki Sırp kaleci, bu sezon 30 maça çıktı. Kalesinde 33 gol gören Savic, 10 maçta kalesini gole kapattı.