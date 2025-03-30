Muslera'nın yerine gelecek! İtalyan basını duyurdu

MAAŞI 700 BİN EURO

Öte yandan 28 yaşındaki Sırp kalecinin Haziran 2026'ya dek sözleşmesinin bulunduğu Torino'da yıllık net 700 bin Euro kazandığı ve bu sebeple daha yüksek bir maaş teklifine evet diyeceği belirtildi.