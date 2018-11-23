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"Muhterem Anne ilk beni gördüğünde Müslüm Baba'ya çok benzetti ve duygulandı. Onu görünce çok heyecanlandım çünkü Müslüm Baba’dan bize kalan tek hatıra. Çok benzettiği için çok sevdi. Ben de çok seviyorum, Müslüm Baba’nın ilk sazını hediye etti. Sazı için nasihat verdi, ‘Buna gözün gibi bak kimseye verme’ dedi."