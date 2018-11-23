Gişede büyük başarı elde eden filmde usta sanatçı Müslüm Gürses'in çocukluk yıllarına hayat veren Şahin Kendirci, geleceğe dair planları dahil olmak üzere birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.
"ÇOK SOĞUK OLMAYI TERCİH EDEN BİRİ DEĞİLİM"
Şahin Kendirci, kişiliği hakkında, "Çok soğuk olmayı tercih eden birisi değilim. Esprili hallerim vardır. Espri yapmayı ve ortama karışmayı seven bir yapım var" dedi.
"ANNEM DM'DEN YAZANLARA KARIŞIYOR"
Genç oyuncu, annesinin en çok neyine karıştığı sorusuna, "Instagram'dan direkt mesajlardan yazanlara karışıyor, annem bu konularda çok kıskançtır" cevabını verdi.
"ORTAYA BÖYLE BİR ŞEY ÇIKACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUM"
Kendirci, "Sesin dışında en çok neyin beğeniliyor?" sorusunu, "Filmden sonra izleyenler oyunculuğumu çok övüyorlar. Bu güzel övgüleri duydukça ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü filmde oynadığım zaman ortaya böyle bir şey çıkacağını bende tahmin etmiyordum" şeklinde yanıtladı.
"KORKUM OLMADI ÇÜNKÜ KENDİME GÜVENİYORDUM"
"Müslüm Gürses’in gençliğini oynarken neler hissettiği" sorulan Şahin Kendirci, "Korkum olmadı çünkü kendime güveniyordum. Babanın hayatı, fazla duygu ve hissiyat gerektiren hikayeye sahip, o yüzden kendime güvendim. ‘Kestik, tamam bitti’ dedikleri zaman iyi ve olumlu yaklaşıyorlardı o yüzden daha çok kendime güvenim artıyordu" ifadelerini kullandı.
"YÜREKTEN GELEREK OYNADIM"
Oyunculuk eğitimi almadığını belirten Kendirci, "Direkt yürekten gelerek oynadım" dedi. Genç oyuncu, Muhterem Nur ile ilk karşılaştıklarında neler hissettiğini ve ondan ne tepkiler aldığını şu sözlerle açıkladı:
"Muhterem Anne ilk beni gördüğünde Müslüm Baba'ya çok benzetti ve duygulandı. Onu görünce çok heyecanlandım çünkü Müslüm Baba’dan bize kalan tek hatıra. Çok benzettiği için çok sevdi. Ben de çok seviyorum, Müslüm Baba’nın ilk sazını hediye etti. Sazı için nasihat verdi, ‘Buna gözün gibi bak kimseye verme’ dedi."
"BİR GÜN BOYUNCA SETTE GÜLMEDİK"
Şahin Kendirci, "Rolünü oynarken nelere dikkat ettin?" sorusuna, "Bazı sahnelerimizde güle oynanaya geldiğimiz zamanlarımız vardı. Kimi sahneleri direkt çekiyorduk, çok güzel oluyordu ve bitiyordu ama annenin ölme sahnesinin çekildiği gün karar almıştık, ben hiç gülmeyecektim. Bütün ekip gülmedik, ciddi bir sahne. Yönetmenim 'Oğlum bugün sana gülmek yok' dedi. O duyguya girdim. Bir gün boyunca sette gülmedik ve karavanın içinde o psikolojiyi yaşadım" cevabını verdi.
"İLK İZLERKEN ÇOK DUYGULANDIM"
Şahin Kendirci, filmi izlediğinde neler hissettiğini ve nasıl tepkiler geldiğini şu sözlerle ifade etti:
"İlk izlerken çok duygulandım. Çoğu insan 'Baba’nın hayatını bu kadar bilmiyorduk, sayenizde öğrenmiş olduk' dedi. Aslında ön yargıyla gidenler de oldu ama sonra ağlayarak çıkmışlar."
Genç oyuncu, filmin ilk günündeki çekim heyecanını, "İlk gün başladığımda, pazarda koşma sahnesi çekiyoruz. Yönetmenim 'Yavaş geleceksin' diyor, ama ben o kadar heyecanlıydım ki depar atıyordum, kameralar yetişemiyordu" şeklinde ifade etti.
"BABA'NIN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRMAK NASİP OLDU"
Programın 'Instagram paylaşımları' bölümünde Müslüm Baba’nın fotoğrafı ile çektirdiği fotoğrafı açıklayan Kendirci, "1,5-2 sene önce çekilen bir fotoğraf. Müslüm Baba’nın müzesini gezmiştim, sonra Şanlıurfa’da sahne aldım. Allah’ın işine bak kısmet oldu, Baba’nın gençliğini canlandırdım. O zaman daha teklif olmamıştı" dedi.
"KONSERVATUVAR EĞİTİMİ ALMAK İSTİYORUM"
Genç oyuncu, eğitimi ile ilgili açıklamada bulundu. Kendirci, "Liseyi bitirdikten sonra konservatuvar eğitimi almak istiyorum" dedi.
"KARAKTERLİ BİR İNSAN OLARAK ANILMAK İSTERİM"
"Kariyerinde nasıl birisi olarak anılmak istersin?" sorusunu Kendirci, "Karakterli bir insan olarak anılmak isterim. Çoğu insan 'Çok mütevazisin, çok efendisin' diyor. Her zaman böyle anılmak isterim, öyle kalmak isterim" şeklinde yanıtladı.
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