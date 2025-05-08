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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Musrati'den kötü haber: Sezonu kapattı! - Beşiktaş Haberleri

        Musrati'den kötü haber: Sezonu kapattı!

        Monaco'da Al-Musrati, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. 29 yaşındaki futbolcunun, sezonun bitmesiyle Beşiktaş'a geri dönmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 13:52 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:52
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        Musrati'den kötü haber: Sezonu kapattı!
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        Monaco'nun devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı Al-Musrati'den kötü haber geldi.

        Fransız basınında yer alan habere göre, Monaco'nun Saint-Etienne ile oynadığı maçta sakatlanan Al-Musrati, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

        SEZONU KAPATTI

        Musrati'nin kontrollerinin yapılacağı ve sezonun kalan kısmında forma giymesinin beklenmediği yazıldı.

        Saint-Etienne maçında sakatlanan Libyalı futbolcunun, bu maçta Monaco ile son dakikalarını oynadığı kaydedildi.

        Monaco'nun devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunan deneyimli orta saha oyuncusu için bu opsiyonu kullanmasının beklenmediği ve Musrati'nin Beşiktaş'a geri döneceği ifade edildi.

        Monaco'ya transferinin ardından Fransız ekibinde 11 maçta süre bulan Musrati, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

        Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Al-Musrati'nin bonservisinin bulunduğu Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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