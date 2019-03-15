1 | 37

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, dizi ve sinema dünyasının sevilen oyuncusu Ezgi Mola, bir markanın yeni marka yüzü oldu. Düzenlenen lansmanda Ezgi Mola’nın başrolde olduğu reklam filmi ilk kez gösterildi. Cemiyet, iş ve moda dünyasından Bergüzar Korel, Nazlı Kayı, Naz Elmas, Chloe Ortaç, Ceren Hindistan, Kübra Açil, Merve Çağıran, Naz Elmas, Petek Ertüre, Sinem Yıldırım, Sedef Çalarkan gibi isimler konsepte uygun partide buluştu. Gecede Ezgi Mola reklam filmi ile ilgili olarak, “Benim gibi makyajı seven biri için çok güzel bir iş birliği oldu” dedi.