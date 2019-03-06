Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı

Giriş: 06.03.2019 - 11:19 | Güncelleme:  

Gösterime girdiği 7 Şubat tarihinden itibaren yoğun bir ilgi gören Alice Müzikali, kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Muhteşem müzikal sonrası Enis Arıkan, Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, bir alışveriş merkezinin otoparkında objektiflere yansıdı

  • 1Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Alice Müzikali sonrası Enis Arıkan ve Ezgi Mola, bir alışveriş merkezinin otoparkında objektiflere yansıdı.

  • 2Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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    Güzel oyuncu Ezgi Mola’yı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksallı, oyun sonrası almaya geldi. 

  • 3Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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    Yüzündeki sahne makyajıyla dikkat çeken oyuncu, müzikaldeki arkadaşı Serenay Sarıkaya’nın rahatsızlanmasıyla ilgili, “Çok çalışıyoruz gerçekten. Serenay’ın başka işleri de vardı, vücudu dayanmadı” dedi.

  • 4Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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  • 20Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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  • 25Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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  • 26Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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  • 27Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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  • 28Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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  • 29Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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  • 30Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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  • 32Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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  • 35Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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