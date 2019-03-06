Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı

Gösterime girdiği 7 Şubat tarihinden itibaren yoğun bir ilgi gören Alice Müzikali, kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Muhteşem müzikal sonrası Enis Arıkan, Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, bir alışveriş merkezinin otoparkında objektiflere yansıdı