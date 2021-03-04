Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mustafa Muhammed, PFDK'ye sevk edildi

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TFF'den yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekibin MKE Ankaragücü ile oynadığı maçın ardından Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz kurula sevki kararlaştırıldı.

MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kırmızı kart gören sarı-kırmızılı oyuncu Mustafa Muhammed ise kural dışı hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Galatasaray Kulübü de talimatlara aykırı hareket ve kulüp sosyal medya hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi.

Gaziantep oyuncusu Mirallas ile MKE Ankaragücü Kulübünün de PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.